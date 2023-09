Brasil sonha com Paris 24 através do pré-olímpico; conheça adversários

Após a eliminação na segunda fase da Copa do Mundo de basquete masculino contra a Letônia , o Brasil ainda sonha com a classificação para as Olimpíadas de 2024, que acontecerá em Paris. Mesmo sem ter conseguido ficar entre as sete melhores Seleções do Mundial, após a derrota da Espanha para o Canadá, o Brasil agora disputará a fase decisiva do Pré-Olímpico.

O torneio que reúne 24 países de todos os continentes ainda não tem data nem local definido. Para carimbar o passaporte rumo a Paris, o Brasil precisa estar entre as quatro melhores campanhas do Pré-Olímpico. Ao todo, as Olimpíadas contará com 12 seleções disputando o ouro. A França, seleção que sediará o torneio, já está com a vaga garantida.

As 20 seleções já classificadas para o Pré-Olímpico são:

Egito

Porto Rico

Nova Zelândia

Espanha

Motenegro

Brasil

República Dominicana

Grécia

Geórgia

Finlândia

Líbano

Filipinas

México

Angola

Costa do Marfim

Camarões

Bahamas

Bahrein

Polônia

Croácia

As quatro seleções restantes virão, também, da Copa do Mundo 2023, que terá nas quartas de final Itália x EUA, Alemanha x Letônia, Lituânia x Sérvia e Canadá x Eslovênia a partir de terça-feira.

Somente 4 seleções já conquistaram as suas vagas, são elas: Sudão do Sul, Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália.

As duas vagas que restam no Mundial ficarão com as duas seleções europeias mais bem colocadas. As demais, também entrarão na fase do Pré-Olímpico. A Fiba ainda não revelou quando irá divulgar a sede e as datas do Pré-Olímpico.