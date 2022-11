Brasil Sub-20 estreia nesta quarta no Sul-Americano de Rugby

Depois de um longo tempo sem competições oficiais, a seleção brasileira Sub-20 de rugby estreia nesta quarta-feira, 2, no Sul-Americano masculino, que acontece em Assunção, no Paraguai. Conduzidos pelo treinador Leandro Gevaerd, os Curumins junto com Colômbia e Paraguai, fazem o primeiro torneio desde 2019, após ter seu calendário comprometido por conta da pandemia.

Na estreia contra a seleção colombiana, o Brasil busca defender sua invencibilidade histórica. Por outro lado, a seleção não vence o Paraguai desde 2016.

O capitão da seleção André Brandão falou que “a preparação foi forte e o grupo está bem unido, bem focado. Queremos entregar o máximo em campo”. Já Allison, fullback da equipe, ressaltou: "sabemos que a Colômbia é um time físico e estamos preparados para o torneio”.

A seleção brasileira reuniu em campo onze atletas de diversos estados, como Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, e focou na preparação, que aconteceu em São José dos Campos. Antes de embarcar para Assunção, os Curumins fizeram uma parada em Foz do Iguaçu e treinaram com a equipe local, o Foz Rugby Clube.

O torneio começou no último sábado, 29, com a partida entre Paraguai e Colômbia, na qual a equipe paraguaia venceu por 27 a 11.