Brasil terá apenas três 'titulares' contra o México; veja a escalação | A TARDE

O Brasil entrará em campo neste sábado, 8, às 22h, para um amistoso contra o México em preparação para a disputa da Copa América. No entanto, o duelo será usado pelo técnico Dorival Júnior para fazer observações com o grupo de jogadores e não deve mandar a campo alguns consolidados na equipe titular, mandando ao 11 inicial caras novas.

Conforme o Globo Esporte, do time que treinou como titular e deve iniciar a partida, dois jogadores nunca tinham sido convocados (o volante Ederson e o atacante Evanilson) e apenas três já realizaram mais de dez jogos com a amarelinha: o goleiro Alisson, o zagueiro Éder Militão e o volante Douglas Luiz.

Assim, o time titular do Brasil contra o México deverá ter: Alisson, Yan Couto, Éder Militão, Bremer e Guilherme Arana; Ederson, Douglas Luiz e Andreas Pereira; Savinho, Gabriel Martinelli e Evanilson. O goleiro do Liverpool, que já disputou duas Copa do Mundo, será o capitão.

"Primeiramente, é uma escalação contra o México e logo após, vamos sentir o que teremos, o que ficou de uma partida para outra. Mas a intenção é que possamos aproveitar o máximo possível de jogadores nessas duas partidas. Até para ter avaliação mais clara do que teremos ao longo da competição – comentou o técnico, que evitou dar pistas sobre o time que levará a campo", explicou em coletiva o técnico Dorival Júnior.

Depois de enfrentar o México neste sábado, o Brasil fará um amistoso contra os Estados Unidos na quarta-feira, 12, às 20h (horário de Brasília). A estreia na Copa América será contra a Costa Rica, no dia 24 de junho. Paraguai e Colômbia também serão adversários na fase de grupos.

Publicações relacionadas