Brasil vai ao Mundial de Wrestling buscando vaga nas Olimpíadas

O Campeonato Mundial de Wrestling terá início neste sábado, 16, em Belgrado, na Sérvia. A competição vai abranger um total de 30 categorias, das quais serão 18 olímpicas, e distribuirá as primeiras 90 vagas para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. O Brasil será representado por nove atletas, incluindo os competidores olímpicos Eduard Soghomonyan na categoria greco-romana, Laís Nunes no estilo livre, e a campeã pan-americana Giullia Penalber também no estilo livre.

No Mundial, cada categoria concederá cinco vagas para os Jogos de Paris 2024. Os quatro medalhistas de cada categoria garantirão automaticamente sua presença nas Olimpíadas, bem como um dos competidores que terminarem em quinto lugar. Os atletas que não conseguirem conquistar a medalha de bronze competirão entre si para determinar quem será o último a se classificar para a Olimpíada. Se a classificação não for alcançada nesta oportunidade, os atletas brasileiros terão uma nova chance no Pré-Olímpico das Américas, programado para março do próximo ano.

Além de Cesar, Giullia e Laís, a equipe brasileira no Campeonato Mundial de wrestling conta com outros seis talentosos atletas. No estilo greco-romano, teremos Joilson Júnior na categoria 77kg, Ronisson Brandão no 87kg, Igor Queiroz no 97kg, e o atleta olímpico Eduard Soghomonyan no 130kg, que competiu nos Jogos do Rio 2016 e Tóquio 2020. Por fim, no estilo livre feminino, teremos Kamila Barbosa na categoria 50kg e Gabriela Pedro no 68kg.