Brasil vai usar uniforme preto em ação contra o racismo

A seleção brasileira entra em campo no próximo dia 17 de junho, em Barcelona, para encarar a equipe de Guiné. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu que a equipe vai entrar em campo com o uniforme todo preto. A medida inédita faz parte da campanha contra o racismo amplificada pela discriminação e ofensas direcionadas a Vini Jr.

Segundo informações do Uol, o padrão será o utilizado pelos goleiros, pois não daria tempo para Nike e CBF desenvolverem uma camisa específica para a ação. Depois de usadas pelos jogadores, as camisas serão enviadas pela CBF a autoridades da política e do esporte, como os presidentes de Fifa, Uefa e Conmebol, além do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco.

Os jogadores assinarão uma das camisas e ela será leiloada para que o dinheiro seja revertido para causas antirracistas. Uma outra camisa autografada irá para o museu da CBF, no Rio.

Além da Guiné, o Brasil enfrentará na próxima data Fifa a seleção de Senegal, dia 20, em Lisboa. O técnico da seleção brasileira nas duas partidas será Ramon Menezes, que voltou no começo da semana ao Brasil após eliminação da seleção sub-20 do Mundial, perdendo nas quartas de final para Israel, na prorrogação.