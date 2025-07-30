Brasil vence a China de virada e volta à semifinal da VNL masculina

Seleção Brasileira se impõe, e bate a China e despacha os donos da casa - Foto: Volleyball World

A Seleção Brasileira masculina de vôlei está de volta à semifinal da Liga das Nações (VNL). Jogando nesta quarta-feira, 30, o time comandado por Bernardinho venceu a China por 3 sets a 1, de virada, com parciais de 29/31, 25/19, 25/16 e 25/20, e garantiu presença entre os quatro melhores da competição.

Vice-líder da primeira fase, o Brasil chegou ao confronto como favorito, mas levou um susto logo no primeiro set, quando não pontuou em bloqueios e sofreu com a força da equipe anfitriã. A derrota por 31 a 29 ligou o alerta.

A reação veio a partir do segundo set. Com a entrada de Lucarelli e o crescimento no desempenho do levantador Cachopa, o Brasil passou a controlar o jogo. O oposto Alan foi o grande destaque da partida, com 26 pontos anotados.

Com a vitória, o Brasil avança à semifinal da VNL pela primeira vez desde 2021, quando conquistou o título. Agora, a Seleção aguarda o vencedor do confronto entre Japão e Polônia para conhecer seu adversário na próxima fase.