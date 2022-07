Brasil vence a Copa do Mundo de FIFA contra a Polônia

O Brasil se consagrou campeão da FIFAe Nations Cup 2022, a Copa do Mundo da franquia do futebol virtual, neste sábado, 30, em competição presencial em Copenhague, na Dinamarca. Com emoção até o fim, "PHzin", Klinger e Crepaldi viraram o jogo sobre a Polônia no último minuto e venceram o confronto por 2 a 1.

Após o jogo de ida acabar em um disputado 0 a 0, o segundo e decisivo confronto começou com os poloneses Furman, "Bejott" e Damie abrindo o placar ainda no primeiro tempo. Os brasileiros foram em busca do empate no segundo tempo, e aos 90" marcaram o gol do título.

A trajetória do Brasil no Mundial passou pela Espanha, nas oitavas de final, com uma vitória por 2 a 1 no placar agregado, França, também por 2 a 1 nas quartas, e Itália por 5 a 4 na semi. Do outro lado, a Polônia bateu os Emirados Árabes Unidos nas oitavas, Portugal nas quartas, e Suécia na semi.

Assista a partida completa da final FIFAe Nations Cup 2022: