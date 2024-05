Brasil vence a Sérvia por 3 sets a 0 e segue 100% na Liga das Nações | A TARDE

As brasileiras venceram a Sérvia por 3 sets a 0, vingando a derrota no Mundial de 2022. Júlia Kudiess sofreu uma lesão no joelho logo no 1º set e precisou ficar no banco durante o restante da partida.

Com um aproveitamento de 100% após vencer as quatro partidas disputadas até o momento, o Brasil superou a Polônia na tabela e segue como líder da Liga das Nações.

As parciais foram 25/15, 25/19 e 25/19. A capitã Gabi, aniversariante do domingo, foi a maior pontuadora do time com 15 pontos. Rosamaria teve sua melhor partida, marcando 12 pontos.



Publicações relacionadas