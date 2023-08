Brasil vence Colômbia e segue invicto no Sul-americano

No Campeonato Sul-Americano de vôlei masculino de 2023, o Brasil garantiu mais uma vitória. A seleção brasileir superou a Colômbia na terceira rodada do torneio com um placar de 3 sets a 0 (25/15, 26/24 e 25/13).

Com esse resultado a favor, a equipe permanece na primeira colocação do torneio. A equipe brasileira folga nesta terça-feira, 29, e o time voltará a jogar na quarta-feira, 30, quando provavelmente enfrentará a Argentina para a disputa do título.

Antes do jogo do Brasil, a Argentina disputou sua segunda partida no Sul-Americano. Após um dia de descanso no domingo, a equipe enfrentou o Chile. O time liderado por Marcelo Mendes confirmou sua superioridade e venceu por 3 sets a 0 (25/19, 25/20 e 25/15). Eles vão jogar contra o Peru na terça-feira antes do aguardado clássico contra a seleção brasileira.