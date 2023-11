Brasil vence Equador e vai às quartas com 'pivete de aço' em campo | A TARDE

A Seleção Brasileira de futebol sub 17 venceu o Equador nas oitavas de final da Copa do Mundo, que ocorre na Indonésia, por um placar de 3 × 1 e avançou às quartas. Os gols foram marcados por Estevão (2x) e Luighi, Bermudéz descontou para os equatorianos. Novamente como títular, Sidney, jogador do Bahia, jogou os 90 minutos.

O 'pivete de aço' comandou o meio-campo vestindo a camisa 18, sendo um dos destaques do elenco. Sudney alcançou o impressionante aproveitamento de 87% de acerto nos passes ao decorrer da partida.

Quando foi campeão do Campeonato sul-Americano sub 17, que ocorreu de março a abril, no Equador, o Brasil venceu todos os adversários, menos os donos da casa, dando a vitória atual um gostinho especial.

A única certeza sobre o adversário das quartas, é que ele será sul-americano. Argentina e Venezuela se enfrentam nesta terça-feira, 20, às 9h da manhã. A partir daí, o vencedor enfrentará a Seleção brasileira do dia 24 de novembro, sexta-feira, às 9h (horário de Brasília), em Jacarta.