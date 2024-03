Brasil vence Irã e se classifica para final da Copa de Beach Soccer | A TARDE

Após estar em desvantagem no placar por 2 a 0, a Seleção Brasileira de Beach Soccer virou o jogo na prorrogação e alcançou vitória por 3 a 2 contra o Irã, em partida válida pela semifinal da Copa do Mundo da modalidade, no início da tarde deste sábado, 24, em Dubai.



Com dois gols de Alisson e um gol de Brendo, o Brasil conseguiu a vitória que o levará para uma final de mundial após sete anos. Em 2017, o time brasileiro venceu o Taiti por 6 a 0 na decisão, realizada em Nassau, nas Bahamas, consagrando-se pentacampeão mundial da Copa do Mundo FIFA de Futebol de Areia.

O Brasil espera o vencedor do confronto entre Belarus e Itália, também em Dubai, onde acontecem todos os jogos da competição, para saber qual será seu adversário na final, que acontecerá às 12h30 deste domingo, 25, horário de Brasília.