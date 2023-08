Brasil vence Irã em estreia na Copa do Mundo de futebol de cegos

O Brasil estreou com vitória na Copa do Mundo de futebol de cegos masculino, disputada em Birmingham, na Inglaterra, como parte dos Jogos Mundiais da Ibsa (sigla em inglês para Federação Internacional de Esportes para Cegos). Nesta quarta-feira, 16, o time brasileiro superou o Irã por 1 a 0, em jogo que reeditou a final da Paralimpíada do Rio de Janeiro, em 2016.

A equipe verde e amarela volta a campo na sexta-feira, 18, às 14h30 (horário de Brasília), contra Marrocos. No mesmo horário, mas no domingo, 20, o adversário será o México. O Brasil está no Grupo D. Os dois primeiros avançam às quartas de final. Campeão, vice e terceiro colocado se garantem na Paralimpíada de Paris, na França, em 2024. Os jogos da Copa do Mundo têm transmissão online ao vivo no canal da Ibsa no YouTube.

Brasil estreia com vitória do futebol de cegos na Copa do Mundo IBSA 2023.



Saiba mais: https://t.co/TDiCn07is1



Brasil 🇧🇷 1 x 0 🇮🇷 Irã#LoteriasCaixa pic.twitter.com/QoneLFc5Sd — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) August 16, 2023

Atual campeão e dono de cinco títulos, o Brasil chegou à vitória sobre os iranianos com um gol de Cássio, cobrando pênalti, faltando pouco mais de um minuto para o intervalo. No futebol de cegos, as partidas são realizadas em dois tempos de 15 minutos, em um campo com as mesmas dimensões de uma quadra de futsal.

Cássio, aliás, é um dos veteranos da equipe brasileira em Birmingham. Ele e Jefinho estiveram presentes nos títulos de 2010, 2014 e 2018 e buscam o tetracampeonato mundial, assim como o técnico Fábio Vasconcelos, que venceu a Copa do Mundo como goleiro (única posição do futebol de cegos em que o atleta enxerga) em 2010 e treinador nas duas conquistas seguintes.

O Mundial masculino teve início na terça-feira, 15, enquanto o feminino, realizado pela primeira vez, começou na segunda-feira, 14, - este sem participação do Brasil. A competição segue até o próximo dia 25 de agosto.