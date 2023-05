Brasil vence Nigéria e passa de fase no Mundial sub-20

A seleção brasileira voltou a vencer na Copa do Mundo sub-20 e garantiu a classificação em primeiro lugar para a próxima fase da competição internacional. O Brasil bateu a Nigéria neste sábado, 27, pelo placar de 2 a 0 e espantou a desconfiança pela derrota na estreia diante da Itália.

Os gols da partida, que aconteceu no estádio Diego Armando Maradona, em La Plata, foram marcados por Jean e Marquinhos. Com o resultado, o Brasil terminou a participação no Grupo D como líder pelo saldo de gols, empatado em seis pontos com Nigéria e Itália. Na partida anterior, os comandados de Ramon Menezes aplicaram 6 a 0 na República Dominicana.

Pela próxima fase do Mundial, o Brasil aguarda a definição de um dos quatro melhores terceiros colocados dos outros grupos para conhecer o adversário. A partida está marcada para a próxima quarta-feira, às 14h, novamente em La Plata.

Autor de um dos gols, Jean comemorou o resultado e o desempenho do Brasil na partida decisiva do Grupo D. "Muito feliz pelo meu segundo gol. Sabíamos da dificuldade do jogo de hoje, a qualidade do time deles. Viemos para a guerra e não podíamos tirar o pé. Nosso objetivo é um só: ser campeão. Então, vamos forte", disse.

O técnico Ramon Menezes também festejou a classificação e destacou a recuperação do Brasil após a derrota contra a Itália no primeiro jogo.

"Nosso objetivo sempre foi classificar. A logística não vai estar em primeiro lugar. O primeiro lugar é o nosso futebol e fazer o que os meninos fizeram muito bem. Não fizemos um bom jogo contra a Itália, mas os dois últimos jogos mostraram nosso comportamento e o que podemos fazer na competição. É importante passar, fazer gols, e agora começa de fato a decisão. É recuperar esses atletas. Está todo mundo consciente, concentrado, sabendo o que fazer em campo. O espírito, a atitude, a entrega... Isso é muito legal", apontou o treinador.