Brasil vence Rep. Dominicana na segunda rodada do Handebol masculino | A TARDE

Seleção Masculina de Handebol venceu a República Dominicana na segunda rodada da fase de grupos dos Jogos Pan Americanos na noite desta terça-feira, por um placar de 36 a 20. Esta é a segunda vitória do Brasil no torneio, que já tinha passado por cima do México na primeira rodada, por um sonoro placar de 51x19.

O amarelo e o azul, cores do uniforme brasileiro, são os favoritos para ganhar a competição e caso consigam, já garantem vaga para os Jogos Olímpicos de 2024, que ocorrem em Paris, na França.

No formato atual da competição, o Brasil terá três adversários no Grupo A, que também contam com México, Rep. Dominicana e Chile. Os dois melhores colocados avançam para as semifinais. A melhor campanha do A, enfrenta o segundo colocado do B, e vice-versa.

O Jogo

A partida começou favorável para o Brasil, que dentro do primeiro minutos abriu o placar e não demorou para ampliar a vantagem, exigindo que o técnico dominicano pedisse tempo em 5xo. Na volta, os adversários da equipe brasileira demonstraram saber usar o "time out" da forma correta e logo marcaram o seu primeiro gol da partida, fazendo o segundo na sequência, diminuindo a vantagem verde e amarela para 5x2.

Mesmo com o susto da Seleção da Rep. Dominicana após o tempo pedido, o Brasil conseguiu se manter na partida e logo aumentaram a vantagem, marcando quatro pontos, enquanto os adversários só somaram mais um, resultando em um placar em 9x3, até então.

O ritmo do Brasil continuou intenso, assim como os dominicanos, que não abriam mão de marcar gols assim que tinham oportunidade. Desta forma, no segundo terço da partida, após tomar dois gols seguidos, o técnico Brasileiro pediu tempo para acalmar os ânimos e conversar com os seus jogadores. O tempo foi um sucesso, já que na sequência, o Brasil conseguiu pontuar duas vezes. O fim do primeiro tempo encerrou com uma vasta vantagem Brasileira, 18x11.

Na volta do intervalo, quem pontuou pela primeira vez foi os dominicanos, para na sequência, tomarem gols brasileiro também. O segundo tempo correu maia equilibrado que o primeiro, com ambas as equipes pontuando de forma parecida, o que impediu que o Time Brasil ampliasse a vantagem nos minutos iniciais.

Entretanto, na metade do segundo tempo, os atletas brasileiros "soltaram o freio" e conseguiram marcar uma sequência de gols impressionante, melhorando a vantagem que já estava boa: 30x18, exigindo mais um tempo a favor dos dominicanos.

Para garantir a segunda vitória na atual edição do torneio, o Brasil conseguiu administrar a vantagem, sem deixar de pontuar, muito pelo contrario. Com o passar dos minutos, os a Seleção da América Central foi perdendo o folego, dando espaço para a amarelinha desfilar. Encerrando o "baile" com 16 pontos de vantagem, 36 a 20.

Próximo adversário

O próximo confronto da Seleção amarelinha será contra os donos da casa, o Chile, na quarta-feira, 1. A partida será às 20h e poderá definir a primeira colocação, já que os chilenos venceram os dominicanos na primeira rodada.