Brasil x Jamaica: onde assistir e prováveis escalações | A TARDE

A Seleção Brasileira Feminina enfrentará a Jamaica nesta terça-feira, dia 4, no último amistoso antes dos Jogos Olímpicos de Paris. A partida acontecerá às 20h na Arena Fonte Nova, em Salvador.

No sábado, dia 1º, no primeiro jogo desta data FIFA, o Brasil venceu a seleção jamaicana por 4 a 0, com destaque para Marta, que marcou dois gols.

Prováveis escalações:

Brasil: Lorena; Antonia (Bruninha), Rafaelle, Thais (Tarciane) e Yasmin; Duda Santos, Brena; Adriana, Debinha, Gabi Nunes e Byanca Brasil. Técnico: Arthur Elias.

Jamaica: Rebecca Spencer; Chantelle Swaby, Sampson e Plummer; Tiffany Cameron, McNamara, Drew Spence, Primus, Trudi Carter; Blackwood e McCoy. Técnico: Hubert Busby.

Onde assistir: Sportv e Canal Goat, no youtube.

