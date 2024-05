Brasil x Jamaica: Torcida pernambucana esgota três setores da Arena | A TARDE

A Seleção Brasileira feminina fará dois amistosos contra a Jamaica. O primeiro deles está marcado para o dia 1º de junho, às 17h, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata-PE. O jogo contra a algoz das brasileiras na última Copa do Mundo promete, já que três setores do estádio estão com capacidade esgotada.

Torcedores esgotaram os setores Sul, Leste e Oeste Inferior da Arena. Os ingressos seguem a disposição do torcedor com as vendas online e custam R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia-entrada nas áreas restantes. Vale lembrar que o segundo amistoso contra às caribenhas será no dia 4 de junho, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

As datas servirão como preparação para os Jogos Olímpicos de Paris, onde o Brasil buscará a sua primeira medalha de ouro. A competição ocorre entres os dias 25 de julho e 10 de agosto, com a amarelinha no grupo C, junto com Espanha, Japão e Nigéria.

Informações sobre os amistosos

Brasil x Jamaica – Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata-PE

Data: 01/06 – sábado

Horário: 17h



Brasil x Jamaica – Arena Fonte Nova, Salvador-BA

Data: 04/06 – sábado

Horário: a definir

Abertura das vendas: 16/05 (quinta-feira), às 15h



Valores dos ingressos

Inteira: R$ 40

Meia-entrada: R$ 20

