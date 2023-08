Brasileira Edina Alves comandará estreia da anfitriã Austrália

A árbitra brasileira Edina Alves terá a responsabilidade de apitar, nesta quinta-feira, 20, o jogo entre a anfitriã Austrália e Irlanda pela Copa do Mundo Feminina 2023. Esta será a segunda partida da competição, que tem início na própria quinta. A seleção brasileira estreia no dia 24, às 8h (de Brasília), contra o Panamá.

Com uma experiência vasta em Copa do Mundo, tendo participado dos torneios feminino e masculino em 2019 e 2022, respectivamente, a árbitra brasileira Edina Alves contará com o apoio de compatriotas e outros sul-americanos durante o jogo. As bandeirinhas serão Neuza Back, que também esteve presente no Mundial no Catar, e Leila Cruz, que fará sua estreia no Mundial.

Para completar a equipe de arbitragem, Maria Carvajal, uma árbitra chilena, atuará como quarta árbitra. No sistema de arbitragem de vídeo, Daiane Muniz, também estreante em Copa do Mundo, estará no comando, auxiliada pelo venezuelano Juan Soto e pela argentina Mariana de Almeida.