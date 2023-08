Brasileirão 2023 registra a maior média de público da história

O Brasileirão de 2023 tem sido um grande êxito em termos de comparecimento aos estádios. A edição deste ano tem registrado a maior média de público da história da elite do futebol nacional até a 17ª rodada, com impressionantes 25.510 pagantes por partida. A marca supera a edição de 1983, que detinha o recorde de 22.953 torcedores por jogo.

Ao longo de todo o campeonato, mais de 4,2 milhões de torcedores prestigiaram seus clubes nas arquibancadas. Os números demonstram o crescimento contínuo observado nas edições anteriores, as quais também presenciaram estádios lotados pelo Brasil: em 2019, a média de público foi de 22.601; já em 2022, após o ano da pandemia de Covid-19, a média foi de 21.646 torcedores por partida.

O jogo entre Flamengo e Cruzeiro, realizado no Maracanã, pela 8ª rodada, atraiu o maior público desta edição do Brasileirão, com a presença de 61.094 torcedores. Além disso, o Rubro-Negro carioca lidera as médias de público em toda a competição, contando com o apoio de mais de 54 mil pagantes por partida.

Faltando apenas duas rodadas para o término do 1º turno, sete equipes têm médias de público superiores a 30 mil pagantes: Palmeiras (38.211), Bahia (35.788), Fortaleza (34.226), Corinthians (33.633), Fluminense (31.752), além de Flamengo (54.000) e São Paulo (45.538).