Brasileiro atinge melhor marca da carreira com multicampeão da NBA | A TARDE

O brasileiro Gui Santos quebrou o seu recorde de pontuação em uma única partida na noite desta quinta-feira, 8, ao marcar 13 pontos e 8 rebotes em 21 minutos jogados. O ala, que vive o melhor momento da carreira, ajudou o Golden State Warrios, heptacampeão da NBA e atual 11º colocado do oeste, a vencer o Indiana Pacers de forma dominante, em um placar de 131 a 109.

O atleta foi o terceiro maior pontuador da sua equipe, atrás apenas do astro Stephen Curry, com 42 pontos, e Jonathan Kuminga, com 18. No critério de rebotes, ninguém ficou à frente de Gui, com oito ao todo, empatando com Draymond Green, tetracampeão com a franquia.

Na última segunda-feira, 6, quando o Warrios venceu o Brooklyn Nets por 109 a 98, Gui já tinha somado minutos e marcado 9 pontos (seu recorde até o momento. Assim como no ataque, o brasileiro está brilhando na defesa, como destacou o técnico da equipe, Steve Kerr.

"Gui Santos foi incrível. Se jogando na quadra para recuperar posses, pegando rebotes de ataque e gerando mais posses extras" disse o treinador do Golden State Warriors.

O próximo jogo que o ala brasileiro deve entrar em quadra será neste sábado, 10, contra o Phoanix Suns, 5º colocado da Conferência oeste. A partida será Chase Center, Ginásio do Warriors, com início previsto para 22h30.