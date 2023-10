Brasileiro avança para a fase semifinal do Sardinia Open

Ymanitu Silva avançou para as semifinais do Sardinia Open de tênis em cadeira de rodas, na Itália, depois de uma vitória convincente sobre o turco Ali Ataman nesta quinta-feira, 28. Como resultado, ele se prepara para enfrentar o cabeça de chave número 1 do torneio.

Ymanitu teve um grande desempenho nas quartas de final ao vencer Ali Ataman. O primeiro set foi mais equilibrado, com o brasileiro conquistando a vitória por 6/4. No entanto, nos sets subsequentes, o turco teve dificuldades para manter seu jogo, e Ymanitu dominou, vencendo com autoridade por 6/1.



Vale destacar que esta é a segunda vitória de Ymanitu sobre Ataman no Sardinia Open. O primeiro encontro ocorreu na primeira rodada das duplas, onde o brasileiro, ao lado de Leandro Pena, derrotou a dupla formada por Ataman e Koji Sugeno em dois sets, com parciais de 7/6[5] e 6/0.