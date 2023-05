Brasileiro faz história na estreia do Roland Garros

Em um dos torneios mais esperados do Mundo do Tênis já está a todo vapor, o Roland Garros começou no último domingo, 28, na França. O Grand Slam que já contou com grandes figuras do mundo do tênis, como Rafael Nadal, Novak Djokovic e Roger Feder, teve como estrela principal na tarde desta terça-feira,30, o brasileiro Thiago Wild. O atual número 172 do ranking venceu o russo Daniil Medvedev, segundo melhor do mundo, por 3 sets a 2, na primeira rodada do Grand Slam, com as parciais 7/6 (5), 6/7 (6), 2/6, 6/3 e 6/4, levando a torcida presente no estádio a loucura.

O russo Medvedev buscava alcançar o topo do ranking após Roland Garros. Três tenistas chegaram ao saibro parisiense com chances reais de disputar vaga com o atual número 1, ocupado pelo espanhol Carlos Alcaraz. Agora, apenas o espanhol e o sérvio Novak Djokovic seguem na disputa pela liderança do ranking.

Ainda nesta terça,30, outros tenistas entraram no saibro francês, o brasileiro Rafael Matos, ao lado do português Francisco Cabral, também venceu a partida da primeira rodada das duplas masculinas contra os atuais vencedores do Australian Open, Jason Kubler e Rinky Hijikata.

brasileiro alcança marca histórica | Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Fez história!



Thiago Wild é somente o segundo brasileiro a vencer um top 2 num Grand Slam, na Era Aberta do tênis. O primeiro foi Gustavo Kuerten, o Guga, que derrotou o russo Marat Safin no US Open 2002 e o suíço Roger Federer em Roland Garros 2004.

Com a vitória sobre Medvedev, número 2 do mundo, Thiago se tornou o terceiro tenista, na Era Aberta, a eliminar um top 2 em sua estreia num Grand Slam, já que essa é a primeira vez que o brasileiro de 23 anos disputa Roland Garros. Antes dele, o croata Ivo Karlovic conseguiu o feito diante do australiano Lleyton Hewitt em Wimbledon 2003, na Inglaterra, e o argentino Mariano Zabaleta que derrotou o então número 2 Petr Korda na estreia do Roland Garros de 1998.

O jogo:

O jogo começou extremamente disputado, um verdadeiro espetáculo para quem ama a modalidade, mesmo jogando contra um adversário melhor, Thiago mostrou todo o seu sangue frio ao vencer o primeiro set contra o Russo no tie break por 7-5. Após o bom início, o brasileiro tomou a virada nos dois sets seguintes, chegando ao terceiro, perdendo por 2-1. Ao que tudo indicava uma vitória de Medvedev estava encaminhada, só não contavam com a recuperação impressionante do estreante, que arrancou forças da raquete e venceu o quarto set por 6-3.

Número 2 do ranking é eliminado por estreante em Roland Garros | Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

O quinto e decisivos set começou a flor da pele. Na último parte do jogo, o brasileiro parecia não sentir pressão de jogar contra o 2 do ranking, fez 2 a 0 e deixou o Medvedev irritado. Por algumas vezes o russo pediu para a torcida ficar calada após ser vaiado. Wild e Medvedev revezaram nas quebras de saque, até que o número 172 do mundo conseguiu a vantagem de 5 a 4 e a chance de vencer a partida. Thiago dominou o game com seu saque e fechou o jogo, que foi um marco para a sua carreira, em 6/4.