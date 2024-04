Brasileiro João Fonseca vence cabeça de chave e avança em Bucareste | A TARDE

Pelo ATP 250 de Bucareste, o brasileiro João Fonseca avançou às oitavas de final ao vencer o italiano Lorenzo Sonego com parciais de 7/6 (5) e 7/5. Aos 17 anos, esta foi a primeira vitória do tenista em um ATP 250.

Sem ranking para entrar diretamente, Fonseca foi convidado para participar do torneio e, logo de encara, enfrentou um cabeça de chave. Em fevereiro, no Rio Open, o calouro se tornou o mais jovem tenista a alcançar as quartas do torneio.

Na próxima fase, as oitavas de final, João encara o vencedor do duelo entre Radu Albot, da Moldávia, e o americano Aleksandar Kovacevic. Além dele, o Brasil também conta com Thiago Wild, que avançou contra Luca Nardi, na segunda-feira.