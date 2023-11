Brasileiro só perde para Messi em camisas vendidas na MLS; saiba quem | A TARDE

Um atacante de 26 anos, totalmente desconhecido no futebol brasileiro, tem a segunda camisa mais vendida da Liga profissional norte-americana, a MLS. Somente a camisa de Lionel Messi vende mais que a dele.

À frente de nomes como Sergio Busquets, Giorgio Chiellini, Lorenzo Insigne e Jordi Alba, João Klauss, atacante do Saint Louis City, chamou a atnção no ranking divulgado pela liga no fim da temporada regular.

"Eu sabia que em um momento da temporada eu estava no top 25. Mas é claro que o top 2 me surpreendeu", dise Klauss ao Uol. "Acredito que aconteceu porque o clube é novo, as pessoas ainda estavam conhecendo os jogadores e comprando a camiseta. O bom início na temporada também ajudou bastante", acrescenta.

É a primeira vez que o Sant Louis City disputa a MLS. O time acabou se classificando para os playoffs com a melhor campanha da Conferência Oeste. Na pós-temporada, acabou eliminado pelo Sporting Kansas City, mas ainda assim foi uma das surpresas do ano.

Com dez gols marcados em 20 jogos, o brasileiro foi um dos artilheiros do time na temporada regular, ao lado do norte-americano Nicholas Gioacchini. Ele também ficou no top de "gols por minuto", tendo marcado uma vez a cada 132 minutos em campo, oitavo melhor índice da liga.

João Klauss deixou o Brasil aos 20 anos, depois de passar pela base do Grêmio. O atacante de 1,90m foi para a Alemanha, contratado pelo Hoffenheim, passou pelo HJK da Finlândia e o LASK Linz, da Áustria, onde se consolidou no futebol europeu.

Após violar as regras de isolamento durante a pandemia o LASK perdeu 12 pontos e terminou em segundo lugar na liga austríaca. Na volta ao Hoffenheim, ele teve chances no time principal na temporada 2020/21, antes de ir para a Bélgica, onde defendeu o Standard de Liège e o St-Truiden. Em meados de 2022, o brasileiro se transferiu para o Saint Louis.