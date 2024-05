Brasileiro vence cabeça de chave e vai à 3ª rodada do Master 1000 | A TARDE

Pela 2ª rodada do Master 1000 de Madrid, o brasileiro Thiago Wild derrotou o italiano Lorenzo Musetti, 29º do ranking da ATP, e avançou de fase. A vitória foi segura, por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/4.

Na primeira rodada, o brasileiro, que ocupa a 63ª posição, eliminou mais um atleta bem colocado, o russo Roman Safiullin. Entretanto, o fato que chama atenção é a forma que o atleta venceu, com um placar extremamente parecido, por dois sets de 6/4.

O resultado iguala a campanha do brasileiro no Indian Wells, em Miami deste ano, quando alcançou a terceira fará a vaga com o cazaque Alexander Shevchenko ou o espanhol Carlos Alcase e foi eliminado pelo húngaro por dois sets a zero. Desta vez, o tenista disputaraz, número 3 do mundo, que entram em quadra nesta sexta-feira.

Além de Thiago, o Brasil conta com mais três brasileiros na competição. João Fonseca e Thiago Monteiro, do simples masculino, jogam no sábado, em busca da vaga à 3ª fase. Já Bia Haddad, semifinalista do Roland Garros de 2023, representa o simples feminino e entra em quadra também no sábado, contra a americana Emma Navarra.