Brasileiros entram na mira do Barcelona, afirma jornal | A TARDE

O Barcelona está em busca de reforços para fortalecer o meio-campo, e de acordo com o 'Mundo Deportivo', dois brasileiros estão na lista de observações: Bruno Guimarães, atualmente no Newcastle, e Éderson, da Atalanta.

Bruno Guimarães, peça fundamental no meio-campo do Newcastle e presença frequente na Seleção Brasileira, representa um investimento considerável para o clube espanhol. No entanto, o jogador de 26 anos recentemente renovou seu contrato, o que dificulta sua saída.

Por outro lado, Éderson, com passagens por Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza, é visto como uma opção mais acessível em termos de custo para o time de Xavi.

Além dos brasileiros na Europa, o dirigente do Barcelona, Deco, admitiu estar de olho no jovem volante Gabriel Moscardo, de 17 anos, do Corinthians.

Outro nome que desperta interesse catalão é o jovem espanhol Martin Zubimendi, de 24 anos, da Real Sociedad. Segundo a imprensa local, o Barcelona não está satisfeito com o desempenho de Oriol Romeu, contratado nesta temporada para suprir a ausência de Sergio Busquets.