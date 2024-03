Brasileiros vencem Pré-Olímpico e garantem vaga na Olimpíada de Paris | A TARDE

Sábado perfeito para o remo brasileiro que venceu as disputas do Pré-Olímpico da América Latina no masculino e no feminino, carimbando as passagens para os Jogos Olímpicos em Paris.



As provas vencidas por Beatriz Tavares, no skiff simples feminino, e Lucas Verthein, no skiff simples masculino, foram disputadas na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro.

A primeira a garantir a vaga foi Bia. Em uma prova emocionante, ela conquistou a medalha de ouro, deixando para trás a mexicana Kenia Lechuga, campeã dos Jogos Pan-Americanos.

Já Lucas liderou a prova de ponta a ponta e confirmou o favoritismo para vencer a disputa.