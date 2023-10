Briga entre torcedores de Flamengo e Vasco deixa um homem morto | A TARDE

Um confronto entre torcidas organizadas de Flamengo e Vasco, na tarde deste domingo, 22, deixou um homem morto no Rio de Janeiro. A briga aconteceu próximo a uma estação de metrô que fica localizada a cerca de 40 km do Maracanã, estádio onde as duas equipes se enfrentaram pela 28ª rodada do Brasileirão.

A vítima foi identificada pela Polícia Civil como Reinaldo Baptista da Silva Júnior, de 25 anos. Além dele, que foi baleado, outras quatro pessoas ficaram feridas na ação e foram encaminhadas a uma unidade de saúde. A Polícia Militar conduziu para a delegacia mais de 70 pessoas suspeitas de estarem envolvidas na confusão.



A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da morte do torcedor. Além disso, diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime e esclarecer os fatos. Antes desse confronto, no período da manhã, a Polícia Militar já havia apreendido rojões e pedaços de madeira em outra estação, na mesma zona oeste do Rio de Janeiro.



Em campo, o Flamengo superou o Vasco por 1 a 0 com gol do meia Gerson e somou a sua segunda vitória seguida após a chegada do técnico Tite. Com a derrota, o alvinegro voltou à zona de rebaixamento para a Série B.

Confira o vídeo do momento em que usuários do metrô escutam os tiros do confronto:





Reprodução | Redes Sociais