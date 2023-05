Brighton empata com City e garante classificação para Liga Europa

O Brighton coroou a sua grande temporada com um empate em 1 a 1 diante do já campeão Manchester City nesta quarta-feira (24), e conquistou o ponto necessário para garantir a classificação para a próxima edição da Liga Europa.

Com este jogo adiado da 32ª rodada da Premier League, a equipe comandada pelo italiano Roberto de Zerbi soma 62 pontos e ocupa a sexta posição, fora do alcance do Aston Villa (que tem 58 pontos), no momento em que resta apenas uma rodada para o fim do campeonato.

O empate põe fim à sequência de 12 vitórias consecutivas que o time de Pep Guardiola havia emendado e que o levou a ultrapassar o Arsenal e a se sagrar campeão.

Phil Foden abriu o placar para o City aos 25 minutos e a joia do Brighton, o jovem paraguaio Julio Enciso (de 19 anos), marcou o gol de empate para os donos da casa aos 38.

Depois de uma brilhante temporada, o objetivo do Brighton agora será manter seus principais jogadores, a começar pelo equatoriano Moisés Caicedo e pelo argentino Alexis Mac Allister, cobiçados pelos grandes nomes da Premier League.