Brinquedo sexual interrompe jogo da WNBA e causa indignação

Jogadora da WNBA foi atingida por brinquedo sexual arremessado por torcedor na arquibancada - Foto: Reprodução / WNBA

Um fato inusitado e lamentável marcou o duelo entre Los Angeles Sparks e Indiana Fever, na noite da última terça-feira, 5, pela WNBA. O jogo foi interrompido no segundo quarto depois que um brinquedo sexual foi arremessado das arquibancadas em direção à quadra, tendo como alvo a ala Sophie Cunningham, do Indiana.

Cunningham já havia usado suas redes sociais para pedir que esse tipo de atitude fosse encerrado, mas o apelo não foi atendido. A treinadora do Sparks, Lynne Roberts, criticou duramente o episódio:

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Acho ridículo, bobo e perigoso. A segurança das jogadoras precisa ser prioridade. É preciso respeitar o jogo", afirmou.

Esse foi o terceiro caso semelhante na WNBA em apenas uma semana. O primeiro ocorreu em Atlanta, após Dream x Golden State, quando um torcedor foi detido e pode ser suspenso por um ano. O segundo foi registrado em Chicago, na vitória do Golden State sobre o Chicago Sky.

Os incidentes desse tipo em sequência são interpretados como tentativas de diminuir e sexualizar as jogadoras, o que tem causado revolta nas profissionais.