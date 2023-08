Bronny James passa bem após incidente em treino de basquete

Após ser internado depois de passar mal durante um treinamento de seu time de basquete, Bronny James, filho do astro LeBron James, segue se recuperando em uma hospital nos Estados Unidos.

De acordo com informações do site TMZ, o filho de LeBron James, de apenas 18 anos, teve uma parada cardíaca durante o treinamento. Diante da situação, ele foi imediatamente levado para o hospital quando se sentiu mal e perdeu a consciência. Durante um breve período, ele esteve na UTI. Os médicos estão planejando realizar exames adicionais para investigar a causa da parada cardíaca do jovem.

"Bronny está muito melhor - bem o suficiente para que seus pais estejam mais calmos. Eles estão ansiosos para saber o que fez o coração de Bronny parar, mas eles parecem ter recebido garantias suficientes de seus médicos para conter o medo. Uma palavra usada para descrevê-los: otimistas", diz o site.

Nesta quarta-feira, 26, foi registrado o momento em que LeBron James chegava ao hospital para visitar seu filho.

Após o incidente, tanto o jovem astro quanto seus familiares têm recebido uma onda de apoio e solidariedade de fãs e colegas. Entre as mensagens de votos de melhoras, destacam-se as de Shareef O’Neal, filho de outra lenda dos Lakers, Shaquille O'Neal. Ao tomar conhecimento de que seu amigo enfrentou um momento delicado, Shareef fez questão de expressar palavras de incentivo e apoio nas redes sociais. “Não, não”, escreveu o amigo de Bronny.