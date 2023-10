Bruna Chaves comenta emoção na chegada na A TARDE Run: "Surreal" | A TARDE

A 1ª Edição da A TARDE RUN – A Maratona da Bahia, tomou conta das ruas de Salvador na manhã deste domingo, 15. A grande vencedora da na categoria individual feminina 10 Km, Bruna Chaves, não escondeu a emoção e enalteceu o trabalho do seu treinador para o desenvolvimento do seu trabalho.

"Surreal. É a primeira vez que eu pego o pódio. E é uma honra ter esse pódio no A TARDE Run. São dois anos de preparação. É pouquinho. Meu treinador ter feito um trabalho impecável e é gratificante ver o resultado desse aqui na pista", revelou a corredora ao Portal A TARDE.

Um dos diferenciais do evento é a representatividade olímpica, onde o vencedor dá a volta olímpica na Arena Fonte Nova. Com a chegada apoteótica na Arena, Bruna revelou que só pensou em vencer quando superou as adversárias na reta final.

"Passei a terceira, a segunda e fui informada que era a primeira eu pensei: "Ah não, tenho que ir", Ali no sprint final. Foi coração na boca o tempo todo", disse a atleta.

Bruna Chaves comentou como é a sua rotina de treinamentos para as competições. Feliz com seu primeiro pódio, ela já projeta as futuras competições.

"Faço o encaminhamento com meu treinador. A gente treina três vezes na semana e ele vai adaptando a nossa planilha. Agora, só quero o pódio", encerrou.

