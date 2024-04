Bruno Reis anuncia projetos olímpicos com a Associação do Bahia | A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), anunciou, na manhã desta segunda-feira, 1, uma parceria com a Associação Esporte Clube Bahia como iniciativa de projetos olímpicos e sociais. Em conjunto com o presidente do clube, Emerson Ferretti, a prefeitura utilizará um galpão de 8 mil metros quadrados, localizado na Cidade Baixa.

"Vamos realizar uma parceria com a Associação Esporte Clube Bahia. Depois que se elegeu, Emerson Ferretti me procurou. A Associação fica responsável pelas outras modalidades esportivas, então já locamos um espaço. A Prefeitura vai adequar esse espaço e vai fazer a cessão para que a Associação do Bahia possa operar ali desenvolvendo diversas modalidades olímpicas e esportivas. Será na Cidade Baixa, num galpão que nós alugamos com 8 mil metros quadrados", anunciou Bruno Reis.

Em continuidade, o Prefeito comentou sobre o início das obras, que, segundo ele, devem começar ainda este ano, visando fortalecer a prática esportiva na cidade.

"Em breve vamos dar início às obras e ainda nesse ano vamos colocar em funcionamento. Será mais uma parceria que a Prefeitura realiza para fortalecer a prática esportiva na nossa cidade. O esporte é uma ferramenta de inclusão social e pode ajudar milhares de crianças, adolescentes e jovens da nossa cidade que sonham em ser atletas", opinou o Prefeito.

A ação da Prefeitura não ficará apenas no Bahia, tendo em vista que o Vitória também segue com a parceria com Bruno Reis. A finalidade estaria voltada para a mobilidade urbana do bairro de Canabrava, onde está localizado o Barradão, estádio do clube rubro-negro.