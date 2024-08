Cabe na dupla Ba-Vi? Saiba quanto Leandro Damião ganhava no Coritiba

Leandro Damião - Foto: Divulgação / Coritiba

Aos 35 anos, Leandro Damião decidiu rescindir seu contrato com o Coritiba. Com isso, o atacante está livre para escolher um novo clube.

O término do vínculo ocorreu de forma amigável. Individualmente, ele é o 10° maior artilheiro da história do Internacional, com 109 gols, um a mais que Adãozinho.

O centroavante deixou o Coritiba com apenas três gols marcados e uma assistência em 16 jogos. Ele também possuía um dos mais salários do elenco do Coxa.



Estima-se que o atacante camisa 9 recebia entre R$ 400 mil e R$ 500 mil por mês no Couto Pereira, considerando salários e luvas.