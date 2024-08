Cachorrão posta foto de encontro com Zico em Paris: "Vivendo um sonho"

- Foto: Redes sociais

O ex-jogador Zico continua a emocionar atletas da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris. Neste domingo, o nadador Guilherme Costa, o Cachorrão, publicou uma foto sorrindo ao lado do ídolo, em uma rede social.

"Vivendo um sonho e conhecendo o maior ídolo da história do Mengão", disse, na publicação.

Vivendo um sonho e conhecendo o maior ídolo da história do Mengao 😍 pic.twitter.com/pSkzICtcpW — Guilherme Costa (@cpguilhermeee) July 28, 2024

Zico, ídolo do Flamengo e da Seleção Brasileira, está acompanhando o Time Brasil em Paris. Ele foi anunciado como Embaixador da delegação do país em fevereiro. A ideia do COB era ter nesse posto um ídolo do esporte brasileiro que nunca tinha disputado os Jogos Olímpicos.

No último sábado, Cachorrão teve um desempenho importante ao terminar a final dos 400m livre da natação masculina em quinto luga, com o tempo de 3min42s76. O nadador, apesar de fora do pódio olímpico, quebrou o recorde das Américas.

