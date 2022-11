Caio Ribeiro crava Mano Menezes na seleção; CBF e treinador negam

Nesta terça-feira,15, durante uma live, o comentarista Caio Ribeiro falou que Mano Menezes será o próximo treinador da Seleção Brasileira, depois da Copa do Mundo no Catar. Tite já anunciou que deixará o comando após o mundial.

Na live, o comentarista disse que o treinador retornaria ao comando da equipe verde e amarela junto com Andrés Sanchez, ex-dirigente do Corinthians, e que estaria sendo cotado como o próximo presidente da CBF.

“Não é nem só opinião, é informação. Quer que eu fale quem vai ser o próximo treinador da seleção brasileira? Mano Menezes. Me cobre daqui a pouco. Mano Menezes será o próximo treinador brasileiro numa dobradinha com Andrés Sanchez, que será o próximo diretor da Seleção Brasileira. Daqui a dois meses vocês falam se eu estou errado ou não”, disse Caio Ribeiro durante a live do Cartola FC.

Mano Menezes tem 60 anos e treinou a Seleção Brasileira após a Copa do Mundo de 2010. Ele ficou até 23 de novembro de 2012, quando foi demitido e deu lugar a Luis Felipe Scolari.

“O Mano saiu da Seleção no melhor momento dele na Seleção. Se vier a se confirmar o que estou falando... Uma coisa é começar uma conversa e já existe essa conversa. Outra coisa é vc já comunicar às pessoas. E eles já foram comunicados. Estou dando uma informação e não uma opinião. Mas até assinar o contrato tem um chão. Existe a rejeição da torcida, a opinião da imprensa. Tem vários fatores na hora de fechar e anunciar o próximo treinador. Mas é a bola da vez”, completou Caio.

Através das suas redes sociais, Andrés Sanchez negou a informação do comentarista, assim como a CBF, que também divulgou uma nota por meio de sua assessoria de imprensa.

"O presidente da CBF Ednaldo Rodrigues afirma que a informação não procede, e que não tratou da sucessão de Tite com ninguém, nem dentro e nem fora da CBF. O presidente da CBF afirma ainda que já repetiu diversas vezes que só vai tratar do assunto após o fim da Copa do Mundo do Catar", disse a CBF.

A Assessoria de Mano Menezes acabou também divulgando uma nota. “O Mano não foi procurado, muito menos comunicado sobre nada. Essa informação não procede em nenhum sentido. Mano não vai dar nenhuma declaração oficial porque ele não fala sobre especulação”.