Calderano vence bem e está nas quartas do Mundial de Tênis de Mesa

Hugo Calderano comemora classificação às quartas de final do Mundial de Tênis de Mesa - Foto: Reprodução / X / @WTTGlobal

Em mais uma atuação de altíssimo nível, Hugo Calderano não deu chances ao nigeriano Quadri Aruna e garantiu sua vaga nas quartas de final do Mundial de Tênis de Mesa. Na manhã desta quinta-feira, 22, o brasileiro venceu por 4 sets a 0, com parciais de 11/4, 11/4, 11/4 e 11/6, em jogo realizado nesta quarta-feira.

Calderano começou a partida oscilando nos primeiros pontos, mas rapidamente impôs um ritmo forte, recuperando a vantagem e fechando o primeiro set com tranquilidade. A solidez nas trocas rápidas e a agressividade nos saques colocaram o brasileiro no controle do confronto desde cedo.

No segundo set, mesmo após sair atrás no placar, Calderano manteve a frieza. Ignorou a pressão imposta por Aruna nos primeiros pontos, virou com autoridade e repetiu o placar elástico da parcial anterior: 11 a 4.

Veio o terceiro set, e o brasileiro atingiu seu auge técnico. Somando nove pontos no saque adversário e neutralizando por completo as investidas de Aruna, Hugo foi avassalador, mais uma vez vencendo por 11 a 4.

No último set, Calderano enfrentou seu único momento de instabilidade na partida, quando Aruna chegou a liderar o placar. Mas a reação veio rápida. Com precisão cirúrgica e movimentação intensa, o número 1 da América do Sul virou, abriu vantagem e fechou a partida por 11 a 6.

Na zona mista, Calderano celebrou a vitória e a classificação. Aos 28 anos, ele reafirmou que está vivendo a melhor fase da carreira.

"Foi um jogo muito bem. É difícil dizer realmente o nível dele e do que ele é capaz, ele já ganhou de quase todos os melhores jogadores do mundo, então era um jogador e um jogo muito perigoso, mas fiz uma excelente atuação, consegui dominar o jogo do início ao fim. Joguei num nível muito mais alto do que ontem e estou muito feliz com essa performance", disse Calderano em entrevisa a CazéTV.

Confira a campanha e Hugo Calderano no Mundial de Tênis de Mesa:

1ª rodada

Hugo Calderano 4x1 Rogélio Castro (MEX) (11/8, 9/11, 11/3, 11/4 e 11/4)

2ª rodada

Hugo Calderano 4x0 Wassim Essid (TUN) (11/5, 11/3, 11/5 e 11/4)

3ª rodada

Hugo Calderano 4x2 Kirill Gerassimenko (CAZ) (9/11, 9/11, 11/5, 12/10, 11/9 e 11/7)

Oitavas de final

Hugo Calderano 4 X 0 Quadri Aruna (NIG)(11/4, 11/4, 11/4 e 11/6)