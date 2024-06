Camisas de Messi e Suárez são as mais vendidas na MLS

Messi e Suárez, agora concentrados com suas seleções para a disputa da Copa América - Foto: JOSEPH PREZIOSO / AFP

As camisas do argentino Lionel Messi e do uruguaio Luis Suárez, companheiros de equipe no Inter Miami, foram as mais vendidas durante os primeiros meses da temporada da liga americana de futebol (MLS), segundo um relatório divulgado nesta segunda-feira (10) pela competição.

A camisa com o número 10 de Messi se tornou rapidamente a de maior procura entre os fãs após sua contratação pelo Inter em junho de 2023.

O craque argentino segue sendo um fenômeno esportivo nos Estados Unidos e sua presença enche os estádios até dos adversários do time de Miami, em jogos que chegaram a ter 72 mil espectadores.

Suárez, seu grande amigo e ex-companheiro de Barcelona, ocupa agora a segunda posição entre as camisas mais procuradas no início de sua primeira temporada no Inter Miami.

Messi e Suárez, agora concentrados com suas seleções para a disputa da Copa América (20 de junho - 14 de julho), ocupam a terceira posição na artilharia da MLS com 12 gols cada um.

Líder do campeonato após 18 rodadas, o Inter Miami conta com outras camisas entre as 25 mais vendidas: as dos espanhóis Jordi Alba (18º) e Sergio Busquets (24º) e a do americano Benjamin Cremaschi (25º).

A classificação se baseia nas vendas de camisas no site da MLS registradas entre 1º de janeiro e 30 de abril. A temporada da liga americana começou no dia 21 de fevereiro e a final será disputada em 7 de dezembro.