Campanha antirracista da CBF terá vídeos e manifestação de jogadores

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai promover neste fim de semana uma campanha de combate ao racismo. Os dez jogos da oitava rodada da Série A do Brasileirão estarão envolvidos nas manifestações da entidade.

Atletas entrarão em campo com a frase "com racismo não tem jogo" escrita nas camisas. A campanha também envolverá as faixas dos capitães, as moedas utilizadas pelas arbitragem, as bolas e as placas de publicidade das partidas.

Ainda de acordo com a campanha, os atletas vão sentar no gramado nos primeiros 30 segundos de cada jogo. Alguns jogadores participaram da gravação de um vídeo, que será apresentado nos estádios.

A manifestação da CBF acontece poucos dias após o atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, ter sido vítima de atos racistas na partida contra o Valencia, pelo Campeonato Espanhol.

"Essa é a mensagem potente que queremos passar para toda a sociedade. Com racismo, não tem jogo. Contamos com o apoio de cada torcedor. Racismo é um crime brutal e deve ser banido dos estádios. Basta de preconceito", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.