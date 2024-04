Campanha do Barça de Ilhéus "não foi surpresa" para elenco | A TARDE

O Barcelona de Ilhéus, uma equipe fundada em 2019, surpreendeu muita gente ao chegar às semifinais do Campeonato Baiano. O clube do sul da Bahia garantiu uma vaga na Série D em 2025 e também na Copa do Brasil. Apesar disso, para a equipe, essa campanha não foi exatamente uma surpresa, mas sim o resultado de muito trabalho árduo.

"A equipe se dedicou muito no dia a dia, dentro dos jogos. A cada partida, fomos evoluindo, ganhando mais conhecimento sobre o futebol, melhorando nosso entrosamento e, principalmente, realizando bons jogos. Isso, quer queiram ou não, trouxe confiança para os atletas. Portanto, chegar às semifinais não foi uma surpresa para nós que trabalhamos dia após dia. Claro que pode ter sido uma surpresa para as pessoas, mas para nós, que estávamos lá, não", revelou o técnico Betinho em entrevista ao Portal Massa!.

Para o treinador, a tendência é que o Barcelona cresça ainda mais, especialmente com um calendário no próximo ano, além das promessas de melhorias nas estruturas do clube.

"Eu não tenho dúvida de que daqui para frente, principalmente agora com o calendário, o Barcelona vai crescer muito mais. O presidente sabe que precisamos de uma estrutura melhor para oferecer condições de trabalho mais adequadas. Eu não vejo nenhum problema nisso. O presidente também tem uma visão de crescimento, e o Barcelona, nos próximos anos, com certeza alcançará feitos ainda maiores", afirmou Betinho.

Betinho foi responsável por comandar equipe de Ilhéus | Foto: Divulgação/Barcelona de Ilhéus

Durante a competição, o Barcelona foi reconhecido como uma equipe disciplinada taticamente, com uma defesa sólida e um ataque disciplinado que sabia quando atacar. Isso foi resultado de muito trabalho que se consolidou ao longo da campanha.



"Os jogos demonstraram muito bem nossa característica de busca pelo gol e os riscos que corremos, mas também mostraram uma equipe equilibrada. Eu gostaria que, pelo volume de jogo que tivemos, fizéssemos mais gols. Tivemos uma defesa consistente e criamos muitas oportunidades", completou o treinador.

A campanha também foi importante para os jogadores, que receberam mais visibilidade e puderam atuar no restante da temporada, já que o Barcelona de Ilhéus só disputará a Série D em 2025. O lateral direito Hugo Moura destacou que muitos companheiros conseguiram oportunidades de emprego graças ao bom desempenho.

"Foi uma campanha muito boa para vários jogadores, que tiveram muita visibilidade e, graças a Deus, muitos estão empregados", comentou o defensor, de 24 anos, um dos destaques da equipe e que foi líder de desarmes do campeonato.

Lateral foi um dos destaques da equipe na temporada | Foto: Reprodução/ João Aurélio

Para o presidente da Onça-Pintada, o clube ainda tem muito espaço para crescimento, e ele esperava um pouco mais do elenco nos confrontos contra Vitória e Bahia.

"Ainda não estamos satisfeitos com a montagem do elenco. Tentamos contratar jogadores em outras posições e não conseguimos. Com o elenco que tínhamos, fomos bem, mas poderíamos ter brigado de igual para igual até o final da competição, e isso não aconteceu", revelou o presidente, Weliton Nascimento.