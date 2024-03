"Campanha histórica", diz gerente de futebol do Jequié sobre o Baianão | A TARDE

Após quatro longos anos longe da elite do Campeonato Baiano, o Jequié encerrou a primeira fase da competição, nesta temporada, entre os quatro primeiros pela primeira vez em sua história, assim, classificando às semifinais. Desta forma, o Jipão segue vivo em busca do primeiro título do Baianão e, para dar continuidade ao sonho, precisará vencer o Bahia, que classificou na liderança. Ademais, atrelado a vaga à segunda fase, a equipe do interior irá disputar a Série D do Brasileirão, algo nunca conquistado nos seus 54 anos de criação.

Sobre o feito histórico, Jayme Brandão, gerente de futebol da Associação Desportiva de Jequié (ADJ) afirmou, com exclusividade ao Portal A TARDE, que os resultados foram frutos do planejamento conjunto entre jogadores, diretoria e comissão técnica. Além disso, destacou a emoção da campanha inédita à frente da equipe do interior.

“É uma emoção muito grande conseguir classificar a ADJ para uma competição nacional pela primeira vez na história, chegar entre os quatro melhores também. É uma campanha histórica para o clube. E assim, foi algo bem trabalhado, bem planejado, que felizmente conseguimos o objetivo, em um trabalho em conjunto com a diretoria, atletas, comissão técnica… todos aqui, desde o dia 5 de dezembro, com uma estrutura física boa, planejamento e organização, que está nos dando frutos agora”, afirmou o gerente.

Nesta segunda-feira, 4, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou os detalhes da semifinal, quando o Jipão enfrentará o Bahia, atual campeão. Sobre o adversário, Jayme Brandão garantiu que, apesar de ser um adversário, com poder de investimento incomparável, a equipe de Jequié continuará buscando fazer história.

“Já é um momento histórico para o clube. Estamos na semifinal com o Bahia, que é um adversário difícil, com poder de investimento incomparável com o Jequié, porém, teremos dois jogos, o primeiro dentro de casa, e, apesar de respeitarmos muito o Bahia, vamos buscar continuar fazendo história. Temos ainda outros objetivos, né, a pontuação define também situações de classificação para a Pré-Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Então, a gente tem ainda sonhos por lutar, objetivos a alcançar, mas de forma bem humilde, como fizemos durante toda a competição”, idealizou Jayme.

O próximo confronto do Jequié será contra o Bahia, no sábado, 9, no estádio Waldomiro Borges, em Jequié. A partida tem previsão de início para às 16h e será válida pelo jogo de ida das semifinais do Baianão 2024.