Campanha histórica do Vitória garante feito inédito na Série B | A TARDE

O Esporte Clube Vitória é o time a ser batido nesta Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Léo Condé possui 20 vitórias, cinco empates e nove derrotas na competição, somando 65 pontos na tabela. Ao todo, o rubro-negro baiano já disputou 34 partidas, e em apenas duas delas ficou de fora do G-4.



A campanha nesta edição do Campeonato Brasileiro Série B já está eternizada na história do clube, mas como a competição ainda não acabou, novos feitos podem ser alcançados. Na partida contra o Juventude, disputada no último domingo, 29, que terminou empatado em 0 x 0, o Vitória chegou a marca de nove jogos seguidos sem sofrer gols em seus domínios. A última vez que o ‘Leão da Barra’ sofreu um tento no Barradão foi no dia 16 de julho, na vitória por 2 a 1 contra o Novorizontino.

O recorde anterior pertencia ao Corinthians, em 2008, e ao Vasco, em 2022, quando ambas as equipes ficaram oito partidas consecutivas sem sofrer gols em seus respectivos estádios.

Apesar do resultado não ter sido o desejado pelos torcedores, que compareceram ao Manoel Barradas em peso para apoiar a equipe na disputa pelo título inédito da Série B, o Vitória permanece na liderança da competição, com 6 pontos de vantagem para o segundo colocado, e 8 à frente do primeiro time fora da zona de acesso.

A próxima partida do Vitória acontece neste domingo, 5, às 18h, contra o Vila Nova, no Barradão, podendo garantir o acesso da equipe rubro-negra, mas para isso, precisará contar com a colaboração dos adversários. Isso porque em caso de derrota de Juventude e Novorizontino, o ‘Leão’ garante o acesso com um simples 1 a 0 diante do seu torcedor.