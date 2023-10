Campeã dos 5km feminino elogia A TARDE Run: "Amei a chegada" | A TARDE

A corredora Karen Santana foi a vencedora da prova de 5 Km na categoria individual feminina da 1ª Edição da A TARDE RUN – A Maratona da Bahia, evento que celebra os os 111 anos do Grupo A TARDE. Ela elogiou o evento e comentou da alegria em disputar uma competição com um percurso diferente, o que aumenta o desafio dos participantes.

"Quero parabenizar a organização por proporcionar uma corrida com uma volta dentro da Arena Fonte Nova, o que dá uma emoção. Eu amei a chegada e o percurso também tava ótimo. Tinha umas ladeirinhas, mas nada que dá uma puxada a mais", disse Karen à reportagem do Portal A TARDE.

Karen ainda deu dicas de como manter um ritmo maior na disputa de uma prova competitiva. Ela destaca que é necessário ter atenção aos detalhes, como o tempo por exemplo.

"Sempre com uma saída cadenciada, nunca sair com um ritmo muito forte pra não quebrar no percurso, fazer uma boa prova e sempre estar olhando o pace. Meu tempo na real é 18 minutos. Como tinha uma ladeirinha, fiz 20", explicou.

A TARDE RUN – A Maratona da Bahia é uma realização do Grupo A TARDE, com organização da Viramundo, produção da Heads Events, apoio da Itaipava Arena Fonte Nova e patrocínio da Powerade e Crystal.