Campeão da Copa, Lionel Messi é eleito pela 8° vez melhor do mundo | A TARDE

Lionel Messi foi eleito o melhor jogador do Mundo da temporada 22/23 segundo a France Footbal, em cerimônia na tarde desta segunda-feira, 30. Esta é a oitava vez que o jogador do Inter Miami vence a premiação e leva a tão sonhada Bola de Ouro para casa. Entre as mulheres, Aitana Bonmatí foi a vencedora de forma indiscutível, após ser campeã da Champions League feminina, do Campeonato Espanhol e também da Copa do Mundo, onde foi eleita a melhor jogadora do torneio.

Aitana Bonmatí é eleita Melhor do Mundo | Foto: FRANCK FIFE / AFP

O maior "adversário" de Messi na temporada foi o norueguês Erling Haaland. O atacante do Manchester City venceu a Copa da Inglaterra, Premier League e a Champions League, marcando 56 gols e 11 assistências.

Aitana Bonmati, meia do Barcelona e da Seleção Espanhola, se sobressaiu entre as jogadoras da temporada e venceu a sua primeira Bola de Ouro. Com números de 20 gols e 20 assistências, a atleta já tinha vencido o prêmio The Best no início do ano.

Nos dois anos anteriores, a Espanha e o Barcelona também foram representados por uma jogadora, Alexia Putellas, que venceu nas edições de 2021 e 2022.

O brasileiro Vinícius Junior não saiu em branco na premiação. No troféu Sócrates, que premia o atleta envolvido com causas sociais, o jogador do Real Madrid e da Seleção foi homenageado pelo seu instituto Vini Jr, que apoia escolas públicas na construção de novos modelos de ensino-aprendizagem, utilizando a tecnologia como ferramenta e o futebol como linguagem.

Além dos prêmio de melhores do Mundo e Sócrates, a France Footbal também elegeu os melhores goleiros (Troféu Yashin), Melhor jogador sub-21 (Troféu Kopa), Clube do ano e Artilheiro (Troféu Gerd Muller).

Confira os premiados:

Troféu Kopa: Jude Bellingham (Borussia Dortmund/ Real Madrid/ Inglaterra)



Troféu Yashin: Emiliano Martines ( Argentina/ Aston Villa)

Clube do ano: Barcelona feminino (Supercopa da Espanha, Campeonato Espanhol e Champions League)

Clube do ano: Manchester City masculino (Champions League, Copa da Inglaterra e Premier League)



Troféu Gerd Muller: Erling Haaland (Manchester City/Noruega)