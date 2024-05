Campeão da NBA diz que prisão é ação divina para entrar em forma | A TARDE

Condenado nos Estados Unidos a 40 meses de prisão por participar de um esquema de fraude de um plano de saúde, o ex-jogador de basquete Glen Davis brincou em suas redes sociais sobre a mudança de hábito alimentar forçada.

Campeão da NBA em 2008 pelo Boston Celtics, “Big Baby”, como é conhecido, prometeu ficar bombado, já que será proibido de comer hambúrgueres e salgadinhos.

“Eu vou ficar bombado. Juro por Deus que estou prestes a ficar em boa forma. É o que Deus diz: ‘Vou impedir você de comer hambúrgueres e vou colocá-lo na prisão. Você não quer parar de comer hambúrgueres e Cheetos? Você vai para a cadeia!’ Então agora vou me tornar The Rock", disse o estadunidense.

O esquema investigado por promotores de Nova York encontrou mais de 20 pessoas culpadas, em sua maioria ex-jogadores da liga que enviaram diversas notas fiscais falsas sobre consultas e procedimentos dentários e médicos e se aproveitaram do plano de saúde criado pela NBA a jogadores e suas famílias.

No total do esquema, o valor fraudulento levantado chega a US$ 5 milhões em notas falsas. Davis cumprirá três anos de liberdade condicional e terá que pagar US$ 80 mil (cerca de R$ 412 mil) como restituição antes de cumprir sua sentença.

