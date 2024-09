Campeão em Tóquio, Gabriel Bandeira fica com o Bronze em Paris

Gabriel Bandeira garantiu a segunda medalha do Brasil nesta edição das Paralimpíadas - Foto: Reprodução | Olympic Games

Estamos só no primeiro dia de competições e, depois do ouro de Gabrielzinho, o Brasil conquistou sua segunda medalha nos Jogos Paralímpicos de Paris. Nesta quinta-feira, 29, Gabriel Bandeira ficou com o bronze nos 100m borboleta da classe S14, para atletas com deficiência intelectual.

O ouro ficou com o dinamarquês Alexander Hillsouse com 54s61, e a prata com o australiano William Ellard com 54s86. O brasileiro, que venceu o ouro em Tóquio, terminou a prova com o tempo de 55s08 e ficou decepcionado com o resultado.

“A prova não encaixou e treinar para próxima. Era a prova que eu tinha mais chance de ouro, levei o bronze. Mas esporte é isso. Ainda tenho quatro provas pela frente. Não estou feliz com o resultado, mas não posso deixar isso me abalar”, desabafou Bandeira após a prova.