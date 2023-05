Campeão francês, Messi iguala recorde de jogador com mais títulos

O Paris Saint-Germain, clube de Lionel Messi, conquistou no último fim de semana o campeonato francês da temporada 2022-23. Com isso, o craque argentino igualou a marca histórica do brasileiro Daniel Alves e agora é o maior vencedor da história do futebol, com 41 títulos.

A lista exclui competições amadoras e de categorias de base, como a Copa do Mundo Sub-20 de 2005, na qual a Argentina de Messi foi campeã, e os Jogos Olímpicos de 2008, em Pequim.

Só pelo Barcelona, foram 35 títulos, um a menos que Ryan Giggs, que, pelo Manchester United, detém o recorde de jogador com mais títulos por um único clube. Messi ainda pode bater esse recorde, mas para isso, precisa retornar ao clube catalão e levantar pelo menos um troféu.

Entre as 41 conquistas, Messi e Daniel Alves acumularam juntos 23 títulos durante o período em que jogaram no Barcelona, incluindo seis campeonatos espanhóis e três títulos da UEFA Champions League. No entanto, em 2017, os dois se separaram, pois o lateral-direito brasileiro se transferiu para a Juventus.

Atualmente, Daniel Alves encontra-se preso na Espanha devido a acusações de estupro.