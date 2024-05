Campeão olímpico, Robson Conceição inaugura academia de boxe; confira | A TARDE

Medalhista de ouro nas Olimpíadas do Rio, em 2026, Robson Conceição comandará a nova academia "Gold Boxing & Fitness", que vai oferecer aulas de boxe para todas as idades. O endereço para os amantes da modalidade será no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador.

O empreendimento do baiano vai oferecer aulas para crianças a partir dos 4 anos, até treinamentos avançados para adultos, turmas exclusivas para jovens, idosos, pessoas com deficiência e mulheres. A academia busca promover o bem-estar físico e mental através do esporte, além de proporcionar condicionamento físico e autoconfiança

"A Gold Boxing & Fitness é mais do que uma academia, é uma comunidade de pessoas apaixonadas pelo boxe e pelo condicionamento físico. Estamos entusiasmados em abrir nossas portas e compartilhar nossa paixão pelo boxe com a comunidade.”, disse Robson Conceição, fundador e diretor técnico da academia, que disputará em julho o cinturão do peso-super-pena do Conselho Mundial de Boxe, nos Estados Unidos.

A academia vai funcionar a partir do dia 13 de maio, no L1 do Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas. Para celebrar a abertura, a Gold Boxing & Fitness está oferecendo uma promoção especial de pré-matrícula com descontos exclusivos nos planos mensais, trimestrais, semestrais e anuais, e funcionará das 7h às 22h, de segunda a sexta.

