Campeão Olímpico, Robson Conceição vai atrás de cinturão de boxe | A TARDE

O pugilista baiano Robson 'O Brabo' Conceição terá mais uma chance de conquistar o título mundial. No dia 6 de julho, em Newark, Nova Jersey, o lutador enfrentará o campeão mundial WBC (Conselho Mundial de Boxe) superpena, O'Shaquie Foster.

O Brabo, segundo colocado no ranking WBC, recebe a quarta oportunidade de faturar o título mundial em menos de três anos. Embora seja uma situação rara, a possibilidade já havia sido adiantada pelo Portal MASSA!.

'O Brabo', com 18 vitórias - nove por nocaute -, duas derrotas e um empate, terá pela frente um adversário que possui um currículo invejável. O americano tem 22 triunfos, sendo 12 por nocaute. Além disso, Foster também amarga dois fracassos.

Último duelo

No dia 13 de abril, Robson nocauteou o mexicano Jose Ivan Guardado, no Texas. Soberano desde o começo, o brasileiro foi surpreendido pela resistência do seu oponente, que mesmo muito abatido insistiu em ficar de pé.

Apenas aos 1min27s do sétimo e penúltimo round que Guardado acusou um gancho na linha de cintura e cedeu a vitória.

