Campeões da F1 participam de homenagem a Ayrton Senna, na Itália | A TARDE

De volta ao calendário depois de ter sido cancelado no ano passado devido às inundações na região, o GP da Emilia-Romagna tem sido a ocasião para o paddock render homenagens a Ayrton Senna, que faleceu há 30 anos nesse mesmo circuito de Imola. Nesta quinta-feira, 16, o tetracampeão da categoria Sebastian Vettel convidou diversos pilotos para uma caminhada no Autódromo Enzo e Dino Ferrari.

A homenagem contou com uma caminhada de pilotos e outros convidados que terminou na atual Variante Tamburello, local da curva que Ayrton Senna bateu e não resistiu. Atrás do circuito, existe um local com uma estátua do ídolo brasileiro. Os campeões Fernando Alonso, Max Verstappen e Lewis Hamilton marcaram presença, assim como outros pilotos do grid atual como Charles Leclerc, Lando Norris, Carlos Sainz, George Russell e Pierre Gasly, entre outros.

Três brasileiros também estavam na caminhada desta quinta-feira: Felipe Drugovich, campeão da F2 em 2022, Gabriel Bortoleto e Enzo Fittipaldi, ambos pilotos da categoria na atual temporada.

O francês Pierre Gasly, da Alpine, usará um capacete amarelo para homenagear o brasileiro, um de seus herois esportivos que o incentivou a seguir no automobilismo. O capacete será vendido em um leilão para arrecadar fundos para o Instituto Ayrton Senna, que apoia a educação de crianças no Brasil.

Tributo à Ayrton Senna no autódromo Enzo e Dino Ferrari | Foto: Andrej Isakovic | AFP

Na manhã de domingo, 19, antes da corrida, o alemão Sebastian Vettel, que se aposentou da F1 em 2022, vai pilotar a McLaren MP4/8 com a qual o brasileiro disputou a temporada de 1993. No dia 1º de maio, quando a morte de Senna completou 30 anos, houve uma cerimônia em sua memória e à do austríaco Roland Ratzenberger, que morreu um dia antes em outro acidente.

Ferrari e McLaren evoluem

Entre os pilotos, Verstappen continua dominando com 136 pontos, à frente de seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez, que tem 103. Leclerc é o terceiro, apenas cinco pontos atrás de Pérez.

Depois do trio, o britânico Lando Norris, da McLaren, aparece em quarto com 83 pontos. Em Miami, ele se tornou o 114º piloto a vencer um GP na história da F1, beneficiado por um golpe de sorte (erro da direção de prova com o 'Safety Car') para vencer pela primeira vez na categoria. Mesmo assim, Norris mostrou toda a potência do MCL38 diante da Red Bull.

Essa vitória "não significa que a nossa missão terminou", relativizou o chefe da McLaren, Andrea. "Esse resultado permitiu reviver nosso objetivo de conseguir vitórias e pódios regularmente."

Para encarar esse desafio, a equipe inglesa também poderá contar com seu outro piloto, o australiano Oscar Piastri, que terá à disposição as melhorias implantadas no carro de Norris há duas semanas.

Em busca de se aproximar das equipes que comandam o grid, a Mercedes (64 pontos) também apostará em um W15 melhorado, mas ainda há dúvidas quanto aos avanços do carro. O chefe da equipe alemã, Toto Wolff, reconheceu que será preciso "esperar várias corridas antes de ver os resultados".

