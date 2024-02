Campeonato Baiano 2024: Itabuna derrota o Jacuipense e sai do Z-4 | A TARDE

Após três jogos, o Itabuna venceu a primeira no Campeonato Baiano. Na noite desta segunda-feira, 29, o Dragão do Sul derrotou o Jacuipense por 3 a 1, no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, em jogo que fechou a 4ª rodada do Baianão 2024.

Com o resultado, o time do Sul do estado pula da lanterna para a 6ª posição na classificação, com cinco pontos somados. O Jacobina entra na zona do rebaixamento, ficando na 9ª posição, com quatro pontos.

Em situação difícil e com campanha negativamente surpreendente, o Jacuipense é o lanterna do estadual, com apenas três pontos somados.

O jogo

Aos 42 minutos do primeiro tempo, João Neto cobra o escanteio fechado. A defesa ainda desvia para trás e Reninha, oportunista, só empurra para o gol e faz a festa da apaixonada torcida azulina no Mário Pessoa.

Aos 12 do segundo tempo, o camisa 11 decidiu novamente e com direito a golaço. Em jogada individual, Reninha pedalou, driblou Fábio Bahia e soltou uma pancada de fora da área no ângulo superior esquerdo, sem chances para Marcelo defender.

Reninha iniciou a jogada do terceiro. Ele dá o passe para Manoel. Ele invade a área e é empurrado pelo latarel-esquerdo Vicente. Diego Pombo Lopez marca pênalti. Com categoria, Jussimar de pé direito cobra bem e amplia para o Itabuna.

Aos 35, o Jacupa vai as redes. Pablo avança em direção a área, tabela e sofre falta de Vital dentro da grande área. Pênalti para o time de Riachão. O artilheiro Jeam bate forte a meia altura e diminui para o time grená.

As equipes voltam a campo na próxima quinta-feira, 1. O Jacuipense recebe o O Bahia de Feira, às 19h15, no Estádio Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe. O Itabuna visita a Juazeirense, às 21h30, no Adauto Moraes, em Juazeiro.